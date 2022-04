Desmitiem daudzdzīvokļu māju apstājušies sāktie siltināšanas projekti

Arī siltināšanas projekti katrai mājai jārada no jauna, ne pielāgojot standartu, lai gan Rīgā daudz māju ir sērijveida. Šobrīd no idejas un pirmās iedzīvotāju aptaujas līdz būvdarbu līgumam paiet aptuveni divi gadi, pat, ja viss notiek ļoti raiti. Būvniecībā cenas tagad mainās tik strauji, ka iepirkumā piedāvātais līguma slēgšanas brīdī vairs nav aktuāls. Taču, to mainot, no jauna jāsaņem iedzīvotāju piekrišana. Ekonomikas ministrija kā vienu no risinājumiem piedāvā jau laikus mājas iedzīvotājiem vienoties par iespējamu cenas korekciju līdz 15 procentiem. “Es arī medijos dzirdu šos Ekonomikas ministrijas ieteikumus, bet kur šie ieteikumi bija ātrāk? Tagad mēs nevaram mainīt jau izsludinātajos iepirkumos, kuros saņem piedāvājumus, noteikumus. To nepieļauj likums. Tātad mums jebkurā gadījumā ir jāsāk viss no jauna,” saka Neimanis.