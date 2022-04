Dombrovskis par kara ietekmi uz ES ekonomiku: izaugsme sabremzēsies, bet neapstāsies

"Pašreiz mēs vērtējam arī to, kā kopumā Eiropas Savienībā funkcionē enerģijas tirgus, jo tam raksturīgs, ka elektrības cenas lielā mērā ir atkarīgas no gāzes cenām, pat neskatoties uz to, vai elektrība tiek ražota no gāzes, atjaunojamajiem vai citiem resursiem. Tādēļ mēs vērtējām arī elektrības cenu veidošanas mehānismu," sacīja Dombrovskis.