Asociācija: Rudenī siltumenerģijas tarifi vidēji varētu pieaugt divas vai pat vairāk reizes

Vienlaikus gan viņš skaidro, ka tas būs atkarīgs no dažādiem siltumenerģijas pakalpojumu sniedzējiem. Lētāki tarifi būs tajās pašvaldībās, kurās siltuma ražošanai vairāk izmanto no dabasgāzes alternatīvus enerģijas resursus, piemēram, šķeldu. Pašvaldību, kas izmanto tikai vienu no abiem resursiem - dabasgāzi vai alternatīvas opcijas - ir maz, svarīgs būs siltumenerģijas kompānijas izvēlētais samērs starp dabasgāzi un citu kurināmo.