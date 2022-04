11 uzņēmumi šogad paziņojuši par plānoto kolektīvo atlaišanu

No 2022.gada sākuma līdz 28.aprīlim NVA ir saņēmusi paziņojumus no SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", AS "HKScan Latvia", AS "Expobank", SIA "Uniforts", Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) AS "Rebir", AS "Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca", SIA "LokRem", SIA "LogKom", SIA "DL Metal", SIA Severstal Distribution", SIA "Lielzeltiņi" par plāniem atlaist kopumā 694 darbiniekus.