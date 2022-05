Aktuālais frontē ⟩ Ukrainas bruņotie spēki Harkivas apgabalā atguvuši kontroli pār piecām apdzīvotām vietām

Kreiseris "Moskva" aprīļa vidū nogrima Melnajā jūrā. Ukraina paziņoja un ASV to apstiprināja, ka kuģim bija trāpījušas divas Ukrainas pretkuģu raķetes "Neptun". Krievija to noliedza, atzīstot tikai to, ka uz kuģa bija izcēlies ugunsgrēks.