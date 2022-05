Pārvērtības “Skaistais spēks”: anestezioloģe Jekaterina sevī atmodina pavasara šarmu

Ko Jekaterina gaida no pārvērtībām? "Strādājot medicīnā, tu ikdienā esi formā, nekāda ģērbšanās stila tev nav. Nekas nemainās dienu no dienas. Tāpēc es vēlos mēģināt saprast, ko vēl varu ar sevi pamainīt, kā izrauties no rutīnas. Atrast ko sev jaunu - ieraudzīt sevi citā gaismā. Justies ne tikai kā mediķe, bet kā sieviete!"