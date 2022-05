"PNB bankas" aktīvi aprīlī atgūti 786 000 eiro apmērā

Tostarp no izsniegtajiem kredītiem 2022.gada aprīlī atgūti 466 000 eiro, no ieguldījumiem atgūti 218 000 eiro, no kustamās un citu mantu pārdošanas atgūti 12 000 eiro, bet no pārējiem aktīviem atgūti 90 000 eiro.