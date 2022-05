Nauda runā ⟩ Latvija un ēnu ekonomika: ir vērojamas arī pozitīvas iezīmes

Atbalsts krīzes laikā un aiziešana no “ēnām”

Nodokļu ieņēmumi pirmajā ceturksnī ir labi un ir nepamatotas spekulācijas par to, ka tas ir kovida piemaksu dēļ. Vairāk nekā 70% pienesums ir no privātā sektora. Ir bijusi vēlme un varēšana iziet no “ēnām”.