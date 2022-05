Gājienā "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" policija aizturējusi astoņas personas

Lielākoties fiksēts sīkais huligānisms: 3 personas rādīja nepiedienīgus žestus gājiena dalībniekiem no sabiedriskā transporta; 1 persona, rādīja telefonā atvērtu Krievijas karoga bildi gājiena dalībniekiem. Cita persona gulēja uz ceļa gājiena maršrutā, ar mērķi traucēt gājienu.

Jau ziņots, ka Valsts policija gājienā "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" strādāja kopā ar drošības iestādēm pēc iepriekš izstrādāta plāna. Policija iesaistīja plašus spēkus no dažādām struktūrvienībām. Policija arī iepriekš uzsvēra, ka ir gatava nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību gājiena "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" laikā un uzsver, ka tolerances pret militārās agresijas slavinātājiem un tamlīdzīgiem pārkāpējiem nebūs.