Amatpersonu deklarācijas ⟩ Ašeradens pārdevis valsts parādzīmes, kas viņa īpašumā bijušas vairāk nekā desmit gadu

Ašeradena deklarācijas liecina, ka valsts parādzīmes viņa īpašumā bijušas vairāk nekā desmit gadus. To norādītā vērtība deklarācijās ir svārstījusies, piemēram, 2016.gadā politiķis bija norādījis, ka viņa īpašumā ir valsts parādzīmes 210 526 eiro vērtībā, bet 2019.gadā - 209 212 ASV dolāru vērtībā.

Kopumā pagājušajā gadā Ašeradena ieņēmumi bijuši aptuveni 247 000 eiro. Saeimā politiķis nopelnījis nepilnus 50 000 eiro, ap 5000 eiro Ašeradens saņēmis procentos no Valsts kases, taču nedaudz vairāk par 1000 eiro - procentos no Eiropas komercsabiedrības "Capitalia". Gadu iepriekš Saeimā saņēmtā alga bija līdzīga, bet procentos no Valsts kases viņš 2021.gadā bija saņēmis ap 10 000 eiro.