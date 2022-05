Latvijas būvniecība tuvu ārkārtas situācijai; saasinās konkurence nekustamā īpašuma tirgū

“Krīzes tirgus apstākļos cieš visi, un, lai vienotos ar sadarbības partneriem, katram no kaut kā ir jāatsakās.

Vienlaikus paradoksāla situācija ir izveidojusies arī daudzdzīvokļu māju siltināšanas atbalsta programmās. “No vienas puses energoresursu cenu un Eiropas zaļā kursa dēļ ēku energoefektivitāti paaugstināt ir nepieciešams vairāk kā jebkad agrāk, taču no otras puses – šis process no piedāvājuma iesniegšanas līdz līguma noslēgšanai un būvdarbu sākšanai ir pārāk ilgs, lai būvniekam to būtu iespējams plānot un paveikt būvmateriālu cenu kāpuma un pieejamības dēļ,” satraukumu pauž LBA vadītājs Normunds Grinbergs.