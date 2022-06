Ūdensapgādes speciālists – ietekmīgākais cilvēks pilsētā

“Kas ir ietekmīgākais cilvēks pilsētā?” provokatīvi jautā Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) izpilddirektors Sandis Dejus. Pareizā atbilde nav pilsētas mērs. Tie ir cilvēki, kuru ikdienas darbs ir rūpēties par it kā pavisam ikdienišķām lietām – ūdeni krānā, strādājošu, videi un cilvēku veselībai drošu notekūdeņu sistēmu. Bez siltuma un gāzes kādu brīdi būtu iespējams iztikt, uzvelkot papildu drēbju kārtu, bez elektrības jau būtu grūtāk, tomēr īslaicīgi vai krīzes situācijās varētu iztikt arī bez tās, piemēram, apgaismojot telpas ar svecēm kā sendienās, bet bez ūdens iztikt nav iespējams, tā vienkārši ir iekārtots mūsu organisms, pauž LŪKA pārstāvis. Lai arī Latvijas ģeoloģiskie un klimatiskie apstākļi parūpējušies par to, lai mums netrūktu gan pazemes, gan virszemes ūdens resursu, gluži no katras upes vai ezera, par jūru nerunājot, ūdeni tūlītējai dzeršanai nepasmelt. Arī globālie civilizācijas izaicinājumi – klimata pārmaiņas, sabiedrības veselība, migrācija, iedzīvotāju skaita izmaiņas – tieši sasaucas ar ūdenssaimniecību ikdienu. Augot pilsētām, ir jāpaplašina tīkli un jānodrošina augstas kvalitātes pakalpojums jebkurā to punktā, pieaugot īsu, bet ļoti intensīvu lietusgāžu skaitam, jānodrošina lietus ūdeņu novadīšana un pilsētu pasargāšana no ielu pārplūšanas, iedzīvotājiem ikdienā lietojot arvien vairāk dažādu ķīmisku vielu, jānodrošina to maksimāla attīrīšana pirms notekūdeņu nonākšanas vidē, un vēl un vēl.