Krievijas šantāžu ar bada draudiem pasaulē vēlas neitralizēt, iesaistot Baltkrieviju un Baltiju

Kopš kara sākuma Ukrainas ostas nedarbojas. Arī citas ostas Melnajā jūrā ir paralizētas. No Krievijas armijas apšaudēm jau cietuši kravas kuģi, bet jūra nosēta bīstamām mīnām. Vienīgā alternatīva ir sauszemes ceļš uz Eiropu.

Dzelzceļa kravu plūsmas no Krievijas un Baltkrievijas uz Latvijas ostām nav apstājušās. Baltkrievijas sliežu savienojumi ar Ukrainu ir sabombardēti, taču tā būtu ātri atrisināma problēma. Lielāka neskaidrība ir par to, vai prezidents Aleksandrs Lukašenko vispār ir saglabājis jebkādu neatkarību no Krievijas un vai kravas nepazustu Krievijas virzienā.