Nesen Latvijas tirgū ienākušais finanšu tehnoloģiju uzņēmums ESTO ir sācis strauju paplašināšanos Baltijas valstīs. Sadarbojoties ar tādiem mazumtirdzniecības līderiem kā iDeal, Elkor, Studio Moderna un BigBox, tas šobrīd kļūst par vienu no straujāk augošajiem spēlētājiem e-komercijas tirgū.

Kādēļ mazumtirdzniecības līderi izvēlas ESTO?

“ESTO jaunie partneri atklāj, ka izvēle, ar kuru no maksājumu risinājumu pakalpojumu sniedzējiem sadarboties, ir prasījusi rūpīgu izpēti un analīzi. Izpētes laikā partneri ir secinājuši, ka neviens konkurents nepiedāvā tādu pakalpojumu izvēli kā ESTO. Esam lepni par jaunizveidotajām sadarbībām un pateicīgi mūsu partneriem par izrādīto uzticību,” stāsta ESTO LV AS valdes locekle Baiba Tētiņa.

“Radīt pozitīvas un atmiņā paliekošas pieredzes mūsu klientiem ir viens no mūsu uzņēmuma galvenajiem mērķiem. Sadarbojoties ar ESTO, mēs varam viņiem piedāvāt mūsdienīgus un elastīgus līzinga servisa risinājumus, kas palīdz mums paaugstināt piedāvājuma vērtību un uzlabot mūsu klientu iepirkšanās pieredzi,” saka Edgars Pilius, BigBox grupas vadītājs.

Kādi ir ESTO pircēju ieguvumi?

Ar ESTO maksājuma risinājumiem partneru klienti var būt elastīgāki, pieņemot iepirkšanās lēmumus. Tāpat pirkumi ir klientiem pieejami tieši tad, kad viņiem tie ir nepieciešami. Tā ir abpusēji izdevīga situācija, kurā iegūst gan klients, gan tirgotājs. Atkarībā no individuālām vajadzībām, katrs ESTO klients var atrast sev piemērotu maksājuma risinājumu: bankas maksājumu, debitkartes maksājumu vai "pērc tagad, maksā vēlāk" risinājumus, piemēram, nomaksu un ESTO 3-daļīgo maksājumu.

2018. gadā ESTO kopā ar Igaunijas e-veikalu tirgus līderi Kaup24 piedalījās pilotprojektā, nodrošinot automātisko 3-daļīgo maksājuma metodi. Pēc pilotprojekta beigām šī metode ieguva tādu popularitāti, ka 2019. gadā to ieviesa katrs ESTO partneris. Šobrīd ESTO 3-daļīgo maksājumu risinājumu izmanto vairāk nekā 1000 tirgotāju Baltijas valstīs.

Kāpēc izvēlēties ESTO?

Klients var izvēlēties pasūtīt preces tiešsaistē, no plaša maksājumu metožu klāsta izvēloties gan sev piemērotāko maksājuma veidu, gan maksājuma veikšanas laiku.

Viena no ESTO priekšrocībām ir partneru iesaistīšana ESTO mārketinga kanālos. Tas palīdz partneriem sasniegt jaunus klientus un rezultējas labākos pārdošanas rezultātos.

Laimonas Jonuska, Studio Moderna interneta nodaļas vadītājs, piekrīt, ka ESTO palīdz viņiem noturēt esošos un piesaistīt jaunus klientus, radot piedāvājumu ar augstāku vērtību klientu atšķirīgajām iepirkšanās vajadzībām. "Viena no galvenajām ESTO atšķirībām, salīdzinot to ar citiem tirgus spēlētājiem, ir plašā reālu sadarbības piemēru pieejamība. Piemēri no dzīves norāda, ka sadarbība ar ESTO var nest uzņēmējiem izdevīgus rezultātus, un mēs esam patīkami satraukti par šīm izaugsmes iespējām. ESTO piedāvājums mūsu uzņēmumam šķiet ļoti pievilcīgs, tādēļ esam lepni par šo sadarbību," turpina Laimonas Jonuska.