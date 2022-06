Viens no šādiem ieguvējiem ir VivoBook Pro 15, kas saņēmis lielu, spilgtu un krāsainu OLED ekrānu un dažas citas Pro nosaukumu attaisnojošas iezīmes.

Izņemot jauno datoru no iepakojuma, pat nācās pārliecināties, vai kastē ielikts pareizais eksemplārs. Uz galda stāvēja atturīga dizaina skaitļotājs tumši zilā krāsā bez VivoBook raksturīgajām jauneklīgajām iezīmēm. Pat zīmola vārds nobīdīts vienā malā un spīdīgie, iegrebtie burti uzklāti uz neliela etiķeti atgādinoša izcēluma, kas vairāk piestāv biznesa klases ierīcēm. Blakus burtiem ir modeli raksturojoša zebras raksta svītra, kāda uzkrāsota arī uz «Enter» taustiņa. Jā, šoreiz tas nav krāsains vai ar uzmanību piesaistošu apmali, bet gan ar savdabīgu melnbaltu virteni. Tā faktiski ir vienīgā vizuālā iezīme, kas VivoBook Pro 15 atšķir, piemēram, no ZenBook sērijas ierīcēm.

1,65 kilogramus smagā korpusa komplektācijā skaidri manāma vēlme radīt labu vizuālo iespaidu, vienlaikus ietaupot uz materiāliem. Pamatne ap tastatūru veidota no stingra, matēta alumīnija, kas atbilst priekšstatam par Pro līmeņa ierīci. Taču apakša un ekrāna apmales veidotas no plastmasas. Turklāt visai plānas. Plāns ir arī alumīnija klājums uz vāka. Viegli piespiežot ar pirkstu laukuma viducī, vāks gan augšā, gan apakšā acīmredzami ielokās. Šķiet, ka zem tiem ir pārāk daudz brīvas vietas un datoru varēja saspiest plānāku par esošajiem diviem centimetriem. Neraugoties uz to, korpuss ir pietiekami izturīgs, lai pārciestu ASV militārā standarta MIL-STD 810H prasībām atbilstošas pārbaudes.