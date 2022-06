Šogad Latvijā reģistrēts par 14,1% mazāk uzņēmumu nekā pērn

"Lursoft" apkopotā informācija atklāj, ka pagājušajā mēnesī reģistrēti divi jauni uzņēmumi, kuru pamatkapitāls pārsniedz viena miljona eiro slieksni. Lielākais no tiem ir Ropažu novadā reģistrētais AS "Puto", kura reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 4,49 miljoni eiro.

"Lursoft" izpētījis, ka no visām maijā reģistrētajām SIA 44,2% gadījumu tā dalībniekiem tas bijis pirmais līdz šim reģistrētais uzņēmums. Ārvalstu kapitāls reģistrēts 13,7% no pagājušā mēneša jaunajām SIA. Savukārt 18 gadījumos vismaz viens no SIA dalībniekiem ir no Krievijas, 11 - no Ukrainas.