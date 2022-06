"Swedbank": Gada otrajā pusē ārējā tirdzniecība var "savārgt"

Savukārt importa vērtību eiro izteiksmē visbūtiskāk cēla minerālo produktu imports. Gluži kā eksportā, arī importā būtiska nozīme straujajā kāpumā bija augstajai energoresursu cenai. Ekonomiste skaidro, ka šajā kategorijā atkal ar lielāko eksporta vērtības pieaugumu izcēlās ogļūdeņraži, un tieši to imports no Lietuvas. Buceniece pieļauj, ka tas droši vien galvenokārt skaidrojams ar "Latvenergo" iegādāto sašķidrinātās gāzes kravu, kas ienāca caur Klaipēdas termināli. Aprīlī joprojām importā vērojams ogļūdeņražu importa kāpums no Krievijas.

Importu aprīlī palielināja arī lidmašīnu iegāde, norāda Buceniece. Mazāki pieaugumi eiro izteiksmē bija vērojami arī, piemēram, koksnes, elektrisko iekārtu, graudaugu, jauktu ķīmisko produktu, tostarp biodīzeļa, taukvielu un mēslojuma līdzekļu importā. Mēslojuma līdzekļu imports no Krievijas un Baltkrievijas, kas bija vieni no lielākajiem Latvijas piegādātājiem, ir būtiski samazinājies, bet nav izzudis, it īpaši no Krievijas. Iztrūkumu aprīlī kompensējām ar lielāku importu no citām Eiropas Savienības valstīm.