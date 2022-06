PTAC redzeslokā nonāk populārākās tiešsaistes iepirkšanās platformas; konstatētas 75% neatbilstības

PTAC pērn realizēja projektu, veicot dažādu preču kontrolpirkumus piecās populārākajās tiešsaistes platformās - "AliExpress.com", "Amazon.com", "eBay.com", "Wish.com" un "Joom.com". Kopumā tika pasūtītas 62 dažādas preces, no kurām tika piegādātas 52 preces. Savukārt 16% preču netika piegādāti, lai gan PTAC atguva naudu par nepiegādātajām precēm, teica Vītoliņa.

Dažādas neatbilstības konstatētas 40 jeb 75% no PTAC iegādātajām precēm, tostarp 17 jeb 33% no iegādātajām precēm neatbilstības bija ar nopietnu un augstu risku. No iegādātajām elektroiekārtām neatbilstības atklātas 61% gadījumu.