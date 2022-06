Iekrišana ugunskurā un sejas apdegumi: Jāņos mediķi divreiz vairāk nekā ikdienā saņēmuši izsaukumus par gūtām traumām

Kopumā 23.jūnijā NMPD devās uz 951 izsaukumu, to skaitā 278 izsaukumi bija saistīti ar traumām, bet 24.jūnijā - uz 1022 izsaukumiem, tostarp 257 bija saistīti ar traumām.

Savukārt Dzemdību nodaļā laikā no 23. līdz 26.jūnijam sagaidīti astoņi mazuļi - četri zēni un četras meitenes. Jaundzimušie bijuši no Ventspils valstspilsētas un novada, kā arī no Stendes.