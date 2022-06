3 populārākie kredītu veidi mūsdienās

FOTO: Publicitātes foto

Ir situācijas, kad nepieciešams veikt kādu lielāku pirkumu, taču tam nedaudz pietrūkst – šādos gadījumos cilvēki mēdz izmantot tādu iespēju kā kredīts. Tas ir ātrākais un vienkāršākais risinājums, tomēr gadījumā, ja netiek veikta pienācīga izpēte un rūpīgi izvērtētas finansiālās iespējas, tas var sagādāt pamatīgas galvassāpes un finansiālu slogu.

Diemžēl mēs nevaram vienmēr paredzēt tēriņus, taču varam būt informēti – lai Jūs spētu izprast dažādu kredītu atšķirības un vajadzības gadījumā izvēlēties labāko no iespējām, esam apkopojuši 3 populārākos kredītu veidus mūsdienās un par tiem svarīgāko informāciju!

Kas ir kredīts?

Vārds ‘’kredīts’’ ir cēlies no latīņu valodas “creditum, credere”, kas latviešu valodā nozīmē “ticēšana, uzticēšanās”. Mūsdienās ar kredītu saprot aizdevumu, ko banka vai nebanku aizdevējs izsniedz privātpersonai vai juridiskai personai, noslēdzot savstarpēju līgumu. Līgumā tiek noteikti kredīta atmaksas noteikumi, kā piemēram atmaksājamā summa, regulārā maksājuma termiņi, apjoms un cita svarīga informācija – līgums ir aizdevēja garants, ka aizņēmējs atmaksās kredītu.

Par to, ka aizdevējs izsniedz aizņēmējam kredītu, pamatsummai tiek piemērota pievienotā vērtība jeb procenti. Procenti ir ļoti svarīgs rādītājs, jo uz to pamata iespējams izvērtēt, kāda ir kopējā atmaksājamā kredīta summa un, vai Jūs to varat atļauties, kā arī saprast izdevīgāko piedāvājumu. Izmantojot tādu iespēju kā kredīts, galvenokārt jāpievērš uzmanība gada procentu likmei (GPL).

Kredītu vajadzētu izmantot vien nopietniem mērķiem un/vai steidzamos gadījumos, kad tēriņus nevar atlikt. Kredīts netiek izsniegts ikvienam – gan banku, gan nebanku aizdevēji rūpīgi izvērtē katru pieteikumu, ņemot vērā klienta maksātspēju, t.sk. ienākumu apjomu, regularitāti un oficiālumu.

Lēmums par kredīta piešķiršanu galvenokārt balstīts uz kredītvēsturi, respektīvi, klientiem ar pozitīvu kredītvēsturi ir daudz lielākas iespējas saņemt kredītu. Turklāt, katram klientam ir savs kredītreitings jeb maksātspēja. Klientiem ar labu kredītreitingu ir lielākas izredzes saņemt kredītu ar izdevīgākiem nosacījumiem, t.sk. zemāku procentu likmi.

3 populārākie kredītu veidi mūsdienās

Kredītlīnija

Kredītlīnija ir elastīgākais no kredītiem, kas paredzēts neplānotām dzīves situācijām un visbiežāk paredz naudas summu no vairākiem simtiem līdz dažiem tūkstošiem. Piemēram, Ferratum.lv mājas lapā iespējams aizņemties līdz 4000 eiro.

Kredītlīnijas pašreizējā gada procentu likme ir aptuveni 58% - tas, protams, atkarīgs no konkrētā aizdevēja, vēlamās aizdevuma summas un atmaksas termiņa.

Kredītlīnija no citiem kredīta veidiem galvenokārt atšķiras ar to, ka klientam tiek piešķirta konkrēta summa, ko viņš var tērēt pēc vajadzības – piešķirto summu var izmantot pilnā apmērā, daļēji vai neizmantot nemaz. Turklāt, kad klients kredītlīniju neizmanto, viņš par to nemaksā. Kredītlīniju var saņemt personas, kas sasniegušas pilngadību (18 gadu vecumu). Atsevišķi aizdevēji var noteikt lielāku vecuma ierobežojumu, piemēram, izsniedzot kredītlīniju vien tām personām, kas sasniegušas vismaz 21 gada vecumu.

Auto kredīts

Kā iespējams nojaust pēc nosaukuma, auto kredīts ir kredīts, kas paredzēts auto iegādei un visbiežāk paredz naudas summu no 1000 eiro līdz pat 25 000 eiro. Auto kredīta pašreizējā gada procentu likme ir aptuveni 22% - tas, protams, atkarīgs no konkrētā aizdevēja, vēlamās aizdevuma summas un atmaksas termiņa.

Daudzi nezina, ka kredīts auto iegādei var tikt izmantots arī, lai iegādātos jebkuru citu transportlīdzekli pēc saviem ieskatiem, piemēram, motorolleri, motociklu, piekabi, dzīvojamo vagonu u.c., kas var būt gan jauns, gan lietots. Galvenais nosacījums - transportlīdzekli jāvar reģistrēt Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) un par tā reģistrāciju saņemt CSDD izsniegu transportlīdzekļa tehnisko pasi.

Sabiedrībā auto kredīts bieži tiek jaukts ar auto līzingu, uzskatot, ka tas ir viens un tas pats kredīta veids, tomēr auto kredītam ir daudz elastīgāki nosacījumi – garāks atmaksas termiņš, nav nepieciešama pirmā iemaksa, transportlīdzekli uzreiz iespējams reģistrēt uz sava vārda, nav nepieciešama obligāta KASKO apdrošināšanas polise.

Auto kredītu var saņemt personas, kas sasniegušas pilngadību (18 gadu vecumu). Atsevišķi aizdevēji var noteikt lielāku vecuma ierobežojumu, piemēram, izsniedzot auto kredītu vien tām personām, kas sasniegušas vismaz 21 gada vecumu. Pēc naudas saņemšanas parasti 30 dienu laikā jāiegādājas vēlamais transportlīdzeklis, jāreģistrē tas CSDD uz sava vārda un jānosūta aizdevējam tehniskās pases kopija, kas kalpo kā pirkuma apstiprinājums.

Patēriņa kredīts

Viens no kredītu veidiem, kas šobrīd ir salīdzinoši populārs, ir patēriņa kredīts. Tas visbiežāk paredz naudas summu no 2000 eiro līdz pat 15 000 eiro. Patēriņa kredīta pašreizējā gada procentu likme ir aptuveni 22% - tas, protams, atkarīgs no konkrētā aizdevēja, vēlamās aizdevuma summas un atmaksas termiņa. Patēriņa kredīts sniedz iespēju īstenot teju jebkuru mērķi, jo tā saņemšanai nav jānorāda konkrēts mērķis, tomēr visbiežāk tas tiek izmantots auto iegādei, neatliekamu remontdarbu īstenošanai un veselības vajadzībām, piemēram, steidzamu medikamentu iegādei un/vai ārstnieciskām procedūrām.

Viena no būtiskākajām patēriņa kredīta priekšrocībām – nav nepieciešama ķīla vai pirmā iemaksa. Tāpat cilvēki mēdz izvēlēties patēriņa kredītu, jo tā atmaksas termiņš ir pielāgojams iespējām un var svārstīties no dažiem mēnešiem līdz pat vairākiem gadiem. Patēriņa kredītu var saņemt personas, kas sasniegušas pilngadību (18 gadu vecumu). Atsevišķi aizdevēji var noteikt lielāku vecuma ierobežojumu, piemēram, izsniedzot patēriņa kredītu vien tām personām, kas sasniegušas vismaz 21 gada vecumu.