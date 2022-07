Apkalpoto kravu apjoms lidostā "Rīga" sarucis par 25% kara dēļ

Viņa stāstīja, ka, piemēram, no Ķīnas uz Rīgu lielās kravu lidmašīnas vairs nelido. "Tās tieši bija Krievijā reģistrētās lidmašīnas, un tās uz Latviju lidot vairs nedrīkst. Savukārt Eiropas aviokompānijas nedrīkst šķērsot Krievijas gaisa telpu," teica Odiņa, skaidrojot, ka tagad ir jāveic ceļš apkārt Krievijai un līdz ar to Rīga vairs nav pievilcīgs galamērķis kravām no Ķīnas.