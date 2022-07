Kāpēc ananass kairina tavu muti?

Tieši tā, pārāk negausīga mielošanās ar ananasiem var likt sūrstēt tavai mutei, radot grūti slāpējamu vēlmi pakasīt vaigus no iekšpuses. Iemesls tam, visticamāk, ir ferments bromelīns, rakstīts 2019. gada pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Annals of Allergy, Asthma and Immunology”.