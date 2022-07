51% Latvijas uzņēmumu pielāgojuši mājaslapas mobilajām ierīcēm, liecina aptaujas dati

Aptaujas dati rāda, ka divu gadu laikā vairāk nekā dubultojies to mazo un vidējo uzņēmumu skaits, kas uzskata, ka mājaslapu dizaina pielāgošana mobilajām ierīcēm ļauj piesaistīt vairāk klientu un trīskāršojies to uzņēmumu skaits, kas saredz iespēju gūt lielākus ienākumus.

Starp uzņēmumiem, kuru mājaslapas nav pielāgotas mobilajām ierīcēm, 35% apsver to izdarīt nākotnē - 8% to darīs noteikti, bet 27% atzīst, ka to visticamāk darīs.