Merkantili aprēķini, domājot par pensiju, un vēlme apgūt to, ko vēl nezinu: Ilzes ceļš uz IT

Atceros, kad pirmajā gadā izsludināja “Iepazīsti tehnoloģijas”, to pasniedza kā jaunumu, kā kaut ko nebijušu. Es tajā laikā dzīvoju mājās ar bēbi, taču uzreiz, kā izdzirdēju par programmu, pieteicos. Izgāju pirmo gadu, ieguvu sertifikātu. Pēc programmas pieteicos arī mentoru programmai UX (lietotāju pieredze no user experience – red.) celiņā, taču mani nepaņēma. Šodien skaidri zinu – kāpēc. Es vienkārši biju uzrakstījusi pieteikumu no sērijas: es jums būšu vislabākā, ņemiet mani!

Jā, ar to nepietiek, jo mēs visi esam vislabākie. (Abas smejamies.) Bet tajā gadā es arī īpaši neskumu, ka mani nepaņēma. Es biju pieteikusies arī Accenture She Goes Tech programmai. Man teju vienlaicīgi atnāca apstiprinājums uz Java mācībām, un es vienkārši sapratu, ka vienlaicīgi abus tāpat nepavilktu. Tā es no februāra sāku mācīties She Goes Tech. Mācības gāja līdz pagājušajam septembrim. Vasaras mēnešos mācības nebija tik intensīvas, un tobrīd es jau biju sapratusi, ka man tā Java īsti nepadodas, manas smadzenes nevelk. Bet tad mani LinkedIn uzrunāja Accenture pārstāvis un aicināja pieteikties uz Cloud Integration Bootcamp (divu nedēļu intensīvas mācības no rīta līdz vakaram) tepat Accenture. Priecīga pieteicos, ieguvu sertifikātu, un mums bija vienošanās, ka rudenī kļūšu par stažieri. Paralēli tam vasarā bija izsludināta pieteikšanās otrajai “Iepazīsti tehnoloģijas” sezonai. Tā kā bija solījums, ka programma būs pilnveidota, iepazinos ar to un secināju, ka man tā ir jādzird un jāredz. Turklāt “Iepazīsti tehnoloģijas” ir foršas ar to, ka nodarbības var klausīties sev ērtā laikā, nav jāsēž tiešsaistē noteiktā laikā.