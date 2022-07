Vairāki skolēni no eksāmenu kārtošanas atbrīvoti bez pamatojuma

Pēc izglītības kolēģu lūguma VI veica skolēnu atbrīvojumu no eksāmeniem medicīnisko izziņu pārbaudes procesu divās Rīgas mikrorajona skolās - Rīgas Purvciema vidusskolā par 12.klases 18 skolēniem un Rīgas Anniņmuižas vidusskolā par 12.klases 27 skolēniem un 9. klases 32 skolēniem.

Rīgas Anniņmuižas vidusskolā inspekcija konstatēja, ka ģimenes ārsta atbrīvojums no eksāmeniem nav pamatots vienam skolēnam no 27 vidusskolas grupā, un trīs skolēniem no 32 pamatskolas grupā.