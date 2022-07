Putina vizīte Irānā kā "pieredzes apmaiņas brauciens" sankciju apiešanas mākslā

Īstermiņā skatoties, naftas cenu ietekme Krievijai ir daudz būtiskāka nekā pašas sankcijas. Pērn Krievija nopelnīja vairāk nekā 117 miljardus eiro no naftas un gāzes pārdošanas, naftas cenai esot vidēji 70 dolāriem par barelu. Šomēnes naftas cenas ir vidēji 115 dolāru par barelu. Ienākumi no naftas veido 40% no Krievijas budžeta ienākumiem.