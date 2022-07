Frizējam dārzu: kā vasarā kopt dzīvžogu

Lai dzīvžogs augtu veselīgs un daiļš, pirmos gadus pēc iestādīšanas jo īpaši ir jārūpējas, lai tas saņemtu no zemes pietiekami daudz mitruma. Kļūda ir iestādīt dzīvžogu, aizmirst par to un gaidīt brīnumus, atgādina speciāliste. Pirmajos trīs, četros gados katram stādam ir vajadzīgi apmēram 10 litri ūdens katrā laistīšanas reizē. Lietainā laikā jālaista mazāk, bet lielā karstumā varbūt pat divreiz dienā - no rīta un vakarā, izvairoties no tveicīgākajām vasaras dienas stundām. Ja dzīvžogs atrodas ieplakā, tas uzsūks uzkrājušos ūdeni no zemes, bet uzkalnā vai atklātā vietā, kur augsni nožāvē vējš, visticamāk, būs nepieciešama papildu laistīšana. Lauku platībās, kur regulāra laistīšana nav iespējama, ir vērts apdomāt pilienu laistīšanas sistēmas iegādi. Augu speciāliste arī brīdina - augus nedrīkst laistīt ar aukstu ūdeni. Jo īpaši tas nepatiks tūjām, to sasilusī miza strauju temperatūras svārstību ietekmē var saplaisāt, paverot ceļu dažādām infekcijām.