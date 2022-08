Pēc grilēšanas piknika ballītes vai ceļojuma radies aizcietējums. Ko darīt?

Parasti šādi līdzekļi sastāv no savienojumiem, kas nav sagremojami un nav absorbējami, kas nozīmē, ka tie izraisa caurejas efektu. Lietojot mazākas devas, tas var palīdzēt novērst aizcietējumu. Ja vajag, lai zarnu saturs tikai nedaudz iekustētos un nesagādātu eksplozijai līdzīgu rezultātu, devu var pielāgot. Te noteikti noderēs farmaceita padoms!

Ja neviena no citām metodēm nedarbojas, ar ārstu jākonsultējas par recepšu medikamenta lietošanu. Recepšu zāles ir efektīvas, taču organisms var pierast tā, ka bez to palīdzības atteiksies patstāvīgi darboties, tāpēc šis nevar būt ilgtermiņa risinājums.

Viens no biežākajiem aizcietējuma cēloņiem ir dehidratācija. Kad organisms ir slikti “apūdeņots”, tas burtiski “izsūc” ūdeni no resnās zarnas, un līdz ar to veidojas cieta vēdera izeja. Kā saprast, cik daudz būtu jāizdzer, lai ir pietiekami? Labs ieteikums ir rēķināt 30 ml ūdens uz katru sava svara kilogramu.