Dzīve miega varā jeb maz zināmā slimība narkolepsija

Lai gan narkolepsijas nosaukums intuitīvi liek domāt par narkotikām, tomēr ar tām šai slimībai nav nekāda sakara. Šis nosaukums radies 19.gadsimta beigās, savienojot divus grieķu vārdus - "narkē" (nejūtīgums) un "lepsis" (lēkme). Narkolepsija ir hroniska (ilgstoša) neiroloģiska slimība, kuras galvenais simptoms ir grūti pārvarama miegainība. Līdz šim nav precīzi zināms, kas šo slimību izraisa - pastāv uzskats, ka sava loma ir gan ģenētiskajiem faktoriem, gan autoimunitātei, t. i. - ķermenis uzbrūk pats savām šūnām, it sevišķi pēc dažādām saslimšanām. Narkolepsija var izpausties arī kā nogurums, enerģijas un interešu trūkums, biežas diendusas, grūtības pamosties no rīta un pat nekontrolējama aizmigšana dažādās situācijās, piemēram, vienmuļās lekcijās vai sapulcēs, transportā, runājot ar kādu vai pat staigājot, skaidro miega speciāliste. Mazākiem bērniem miegainība varētu izpausties pretēji - kā hiperaktivitāte, bet jauniešiem - kā nomākts vai kašķīgs garastāvoklis, kas ir pilnīgi saprotams, ja cilvēks visu laiku jūtas pārguris. Narkolepsija biežāk sākas pusaudžu vecumā vai 30-35 gados. Bieži vien to noraksta uz neizgulēšanos, slinkumu vai vecumposmu, tādēļ arī tam netiek pievērsta pietiekami liela uzmanība.