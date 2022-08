Eiropai nākamā ziema būs smaga, taču tām nevajadzētu būt ilglaicīgām problēmām

“Brīdī, kad cenas pieaug, mājsaimniecību pirktspēja krīt. Šādā situācijā ir neiespējami izvairīties no recesijas. Tā secinājusi Anglijas banka, bet paredzams, ka līdzīgu prognozi izteiks arī eirozonas bankas. Arī Francijai, kas būtiski izmanto kodolenerģiju, nebūs iespējas izvairīties no recesijas. Tas, no kā Eiropai jāizvairās – enerģijas nacionālisms, jo Putins kādā brīdī “aizgriezīs krānu”.