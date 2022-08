Cipule: Jūsmot par "Doždj" tikai tāpēc, ka tas ir "Doždj", nav pamata

Vispirms, gribu pateikt, ka divu dienu laikā, diskutējot ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, kas oponēja un nepiekrita manam viedoklim par "Doždj", nonācu pilnīgi pretējos diskusijas aspektos. Dienā, kad teicu, ka man ir plašākas ekspektācijas par "Doždj" darbību kara apstākļos un es sagaidītu vai vēlētos, ka viņi palīdz veidot krievu sabiedrības viedokli par Eiropas skatījumu uz karu, par pilsonisko atbildību putina režīma graušanā, par kara noziegumiem, ko neveic tikai režīms, bet Krievijas pilsoņi, kas karo un realizē prātam neaptveramas zvērības Ukrainā, nevis mēģina saglabāt krievu tautas seju, meklējot iespējas atspoguļot krievu karavīra cilvēcisko pusi, vai krievu sabiedrības vienkāršo cilvēku, kas dziļi sirdī ir putina opozicionāri, ciešanas no it kā rusofobijas, ceļojumu vīzu ierobežošanas vai citu sankciju ietekmes uz viņu dzīvi, saņēmu nosodījumu. Jo kvalitatīva žurnālistika nepieļauj viedokļa veidošanu, bet patiesu faktu atspoguļošanu, plašas viedokļu analīzes, dažādu sabiedrības grupu intereses (kam no sirds piekrītu), un mēģinājumi sagaidīt ko tādu no "Doždj" nozīmē nesaprast kvalitatīvu žurnālistiku vai, kā kāds norādīja man diskusijā – es vienkārši neesmu gatava tik kvalitatīvai žurnālistikai un manas gaidas var traktēt, ka vēlos pasūtīt viedokli (tā līdzinoties totalitārajai Krievijai), kura apzināta veidošana nav pieņemama un savienojama ar kvalitatīvu žurnālistiku.