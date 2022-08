Ar Putina svētību radītas shēmas ļauj Rietumu produktiem nonākt veikalu plauktos

Pelēkais imports ir veicinājis tirdzniecību arī ziņapmaiņas platformās, piemēram, “Telegram”. Šeit tirgotāji piedāvā luksusa produktus un elektroniku, kā arī palīdz veikt sarežģītas finanšu transakcijas, piemēram, pārvietot naudu starp Krieviju un ASV, par to saņemot 5% komisijas maksu.

Nurbeks no Kirgizstānas Krievijā ievedis simtiem “Apple” produktu, kas vēlāk tiek pārdoti “Telegram”.

“Es esmu uzpircis vairāk nekā 300 “aifonus” un 100 “makbukus”. Tos iegādājos Biškekā, un pēc tam vedu uz Maskavu, izmantojot kurjerus. Zinu draugus, kuri dara to pašu Kazahstānā, Uzbekistānā un citās postpadomju valstīs. Man pāri paliek 5% no pārdošanas, līdz ar to pelnu ļoti labu naudu. Tas ir daudz izdevīgāk, nekā strādāt celtniecībā vai būt par taksistu,” tā Nurbeks.