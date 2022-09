Lietuva aiztur Latvijas iedzīvotāju par bēgļu kontrabandu; nozieguma plānotāju mūsu dienesti nemeklē

Augusta vidū valdība lēma pagarināt ārkārtējo situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Esot augsti riski, ka Baltkrievijas režīms var atkārtoti organizēt hibrīduzbrukumu. Tas nozīmē, ka robežsargiem visu laiku jāstrādā paaugstinātā režīmā un vajadzības gadījumā jāpiesaista arī citi dienesti. Pie “Nekā personīga” vērsās kādas auto nomas īpašnieks. Viņš stāstīja, kā no viņa firmas īrēts autobuss, kas izmantots robežpārkāpēju pārvadāšanai. Transportlīdzekli aizturēja uz Lietuvas un Polijas robežas. Nomas īpašnieks busu atguva, taču viņu pārsteidza, ka neviens no dienestiem nemeklē nelegāļu pārvadāšanas organizētāju, kas ir no Latvijas. Pēc "Nekā personīga" esošām ziņām, viņš ir bijušā Eiroparlamentārieša Aleksandra Mirska palīgs, vēsta "Nekā personīga".