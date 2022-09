"Rail Baltica" projekta īstenošanai vajadzīgs lielāks Eiropas Komisijas atbalsts

Tāpat Stepanova pauda Latvijas konceptuālu atbalstu Eiropas zaļajam kursam, vienlaikus uzsverot, ka Latvija gaida elastīgāku pieeju attiecībā uz alternatīvās degvielas regulējumu (Alternative Fuel Regulation). Regulējumā ir jāparedz diferencēta pieeja, nosakot prasības izbūvēt uzlādes stacijas, t.sk. lieljaudas, atkarībā no satiksmes intensitātes un apdzīvotības, kas dalībvalstīs atšķiras.

Tiekoties abas puses pauda vienotu viedokli, ka Ukrainas ekonomikas atveseļošana un pasaules pārtikas tirgus stabilizācija ir šī brīža augstākā prioritāte. Stepanova augstu novērtēja Baltijas ostu koridora izveidi un iespēju starpvalstu forumā pārrunāt izaicinājumus un meklēt alternatīvus risinājumus graudu kravu pārvadājumiem no Ukrainas. Vienlaikus viņa norādīja, ka Baltijas koridors ir fragmentēts un nestabils un, lai arī lauksaimniecības kravas no Ukrainas Latvijā vēl nav ienākušas, dzelzceļa industrija un stividori strādā, lai piesaistītu lauksaimniecības kravas no Ukrainas.