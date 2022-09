VID soda “Bolt” ar 1,4 miljonu eiro nodokļu uzrēķinu

Gadījums arī atklāj, kā dažādas biznesa nianses ārzemju kompānijām var rezultēties miljonos eiro samaksātos vai ne-samaksātos nodokļos. Piemēram, firma “Yandex”, kas vēl nesen bija “Bolt” konkurents, no Latvijas aizgāja, uzņēmumu ienākuma nodoklī nesamaksājot ne centu, taču sods no VID par to nedraud.