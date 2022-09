Rudens brīvdienas Kefalonijā: 6 iemesli ceļojumam uz Grieķijas sapņu salu

Kefalonijas galvaspilsēta Argostoli tūristus pārsteidz ar savu dzīvespriecīgo garu – dzīve te nebeidz mutuļot ne dienu, ne nakti. Vien 10 km attālumā no Argostoli atrodas starptautiska lidosta, bet ērta un moderna osta piesaista Kefalonijai kruīza kuģus no visas pasaules. Argostoli ievērojamākās apskates vietas ir Sv. Spiridona baznīca un Drapano tilts, no kura paveras skats uz iespaidīgu obelisku, bet dažus kilometrus no pilsētas atrodas Sv. Teodora bāka, kas jo īpaši vilina krāšņu saulrietu medniekus.