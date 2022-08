Kur ceļot rudenī? 5 saulaini galamērķi vasaras pagarināšanai

Salas klimats ir viens no maigākajiem Eiropā. Peldēšanas sezona Sicīlijā ilgst no maija līdz pat novembrim. Ne velti senie grieķi devēja Sicīliju par saules salu.

Šī sala ir arī atslēga uz Itālijas izzināšanu. Nesteidzīgi klīstot pa romantiskas auras apdvestām ieliņām, varēsiet iepazīt un izzināt iespaidīgās Sicīlijas pilsētas ar senu vēsturi, savu kultūru, dabu un mākslu. Viena no populārākajām un šarmantākajām Sicīlijas pilsētām ir Taormina, kas uzbūvēta uz klinšaina plato 250 metru augstumā. Pateicoties tās atrašanās vietai, no pilsētas ieliņām paveras lielisks skats uz Jonijas jūru un Etnas vulkānu, bet vislabākie skatu punkti ir no IX Aprile pils un la Chiesa Madonna della Rocca baznīcas.