Pārsteidzošā Madeira: 10 vietas, kas jāapmeklē katram

1. Funšala

Funšāla ir Madeiras galvaspilsēta un lielākā pilsēta, kas atzīta par vienu no drošākajām Portugālē – noziedzības līmenis šeit ir tuvu nullei. Iepazīšanos ar pilsētu iesakām sākt ar Sao Tiago cietoksni (vietējie to sauc par “dzelteno fortu”), kas celts 1614. gadā, lai aizsargātos pret pirātu uzbrukumiem. Mūsdienās cietoksnī atrodas modernās mākslas muzejs. Pusdienot var cietokšņa teritorijā esošajā

Do Forte restorānā, kas tiek uzskatīts par vienu no labākajiem pilsētā. Cenas ir virs vidējā līmeņa, taču to atsver ēdienu garša, apkalpošanas līmenis un pasakainais skats, kas paveras no terases.