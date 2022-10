Lai rēķini nebaida: 5 veidi, kā uzlabot mājokļa energoefektivitāti

Paradumiem ir liels spēks. Ir aprēķināts, ka tie var ietekmēt pat 10% no mūsu mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņa, bet, ja cilvēkam bijuši ļoti neefektīvi paradumi, — pat par trešdaļu.

Vienkāršākais veids, kā samazināt ūdens sildītāja elektrības patēriņu, ir mainīt savus ikdienas ūdens lietošanas paradumus – patērēt mazāk siltā ūdens, iestatīt optimālo ūdens temperatūru 59 °C, kā arī neaizmirst par regulāru ierīces apkopi, jo tieši boilers ir viens no lielākajiem elektroenerģijas patērētājiem mājsaimniecībā.

Vārot tējkannā tikai nepieciešamo ūdens daudzumu, nevis ik reizi pielejot to pilnu, elektroenerģijas patēriņš šajā pozīcijā samazinās pat 4 reizes.

Izejot no mājas, noteikti būtu jāatceras atvienot tējkannu, televizoru u.c. elektroierīces no rozetes. Kopējais gaidīšanas režīma enerģijas patēriņš mājoklī var sastādīt līdz pat 10% no kopējā mājokļa enerģijas patēriņa.