Pavaicā TVNET žurnālistam ⟩ Vai Latvijā ir aizliegta kūdras kā kurināmā izmantošana?

Ģeopolitisku apstākļu rezultātā enerģijas un to avotu, jo īpaši dabasgāzes, cenas strauji pieaugušas, līdz ar to kūdra ir Latvijas iekšzemes resurss, kuru teorētiski var izmantot siltumapgādē, lai mazinātu atkarību no importētiem energoresursiem. Šobrīd nav šķēršļu kūdras izmantošanai siltumapgādē, tā, visticamāk, būtu izmantojama kopā ar šķeldu. Tāpat katram siltumenerģijas ražotājam jāvērtē kūdras pieejamība un efektivitāte. Kūdras potenciāls un plašākas izmantošanas iespējas tiek vērtētas arī ES līmenī, norāda EM.