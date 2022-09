Līdz šim mobilizācijas dēļ patvērumu Latvijā pieprasījuši divi Krievijas valstspiederīgie

No 19. līdz 23.septembrim Latvijas-Krievijas robežu saskaņā ar valdības noteiktajiem izņēmumiem 27% piešķirtas "C" vīzas, kas izsniegtas Latvijas valstspiederīgo ģimenes locekļiem, kravu un pasažieru pārvadājumu darbiniekiem, kravas vai tehnisko reisu apkalpei, kas ierodas Latvijā vai izbrauc no tās, jūrniekiem, kuriem jānokļūst darba vietā uz kuģa vai kuriem nepieciešams atgriezties no tā, kā arī personām, kuru ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem.