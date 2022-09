Puiši aizbraukuši, bet meitenēm par visu jāatbild jeb mobilizācijas trieciens Krievijas biznesam

Finanšu pakalpojumu kompānijas teorētiski ir pasargātas no mobilizācijas, taču – kas attiecas uz darbiniekiem, tad no mobilizācijas ir pasargāti tikai tie darbinieki, kam ir konkrēti finanšu profila izglītība. Šo kompāniju pārstāvji saka, ka “tie, kas jūt, ka mobilizācija viņus skars, pārvietojas [aizbrauc vai aiziet no darba] pirmie”. Daļa vīriešu devušies uz Kazahstānu.