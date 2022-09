VIDEO ⟩ Vieglākais visurgājējs pasaulē. Kas ir "Can Am Traxter"?

Pat kārtīgi aplūkojot spēkratu no visām pusēm, tik un tā nav līdz galam skaidrs, kas tas ir un kam domāts. Skaidrību ievieš "Can Am" pārstāvja SDK direktors Jānis Kivlenieks:" Tas ir kvadricikls, taisīts saimnieciskiem darbiem ar kasti un kabīni. Kravas kaste ir arī lielākiem ATV, bet kabīnes gan nav - tur jāsēž jāšus kā uz motocikla, un jumta virs galvas arī nav. Priekšrocība ir ka tas viegls, var visur piekļūt klāt un neatstāt ietekmi uz vidi."