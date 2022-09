Kā zinātne un mākslīgais intelekts var palīdzēt lauksaimniecībā?

Lai saprastu, vai vajag veikt augu aizsardzības līdzekļu, konkrētāk, fungicīdu smidzinājumu cīņai pret slimībām kviešos, vispirms nepieciešams maksimāli daudz datu gan par lauku, gan tā kondīciju, laikapstākļiem un to prognozēm. Tie ir dati no meteostacijām, tie ir dati, ko iegūstam ar iekārtām, kas piestiprinātas un traktoriem, dati, ko iegūstam ar droniem. Tehnoloģijās balstīts lēmums tiek pieņemts, kad šos datus izanalizē mākslīgais intelekts – dažādi algoritmi. Datu plūsma apmaiņa un ir milzīga, un uz tā bāzes pamata tiek pieņemti lēmumi. Lai nedaudz vairāk ieskicētu to datu apjomu, teikšu tā – iespējams, ka mūsu serveru jaudas ir lielākas nekā tādam IT milzim kā Microsoft.