Eiropā meklētāko noziedznieku vidū iekļauts arī Latvijas pilsonis Romāns Ivančuks

R. Ivančukam kriminālprocesā ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, no kā viņš visu šo laiku ir izvairījies. Šobrīd Romāna Ivančuka atrašanās vieta nav zināma.

ENFAST un Europol aicina Eiropas Savienības iedzīvotājus apmeklēt mājaslapu https://eumostwanted.eu/ un aplūkot noziedznieku fotogrāfijas, lai pārliecinātos, vai atpazīstat kādu no viņiem! Kā daļa no kampaņas Eiropā tiks izveidoti murāļi, lai piesaistītu vairāk uzmanības. Pirmais murālis tiks atklāts 28. septembrī Briselē, Beļģijā, lai atzīmētu kampaņas sākšanos. Kampaņā izmantots kāršu namiņa tēls, ņemot vērā, ka atslēgas figūras izņemšana no tā, var nozīmē visas organizētās noziedzīgās grupas sagrāvi. Kampaņa norisināsies arī sociālajos tīklos, un tiks izplatīti aicinājumi visās Eiropas Savienības valodās, lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju.