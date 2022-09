Rudens nogurums tuvojas! 4 lietotnes emocionālās veselības uzlabošanai

"Daudzi ir dzirdējuši no angļu valodas tulkoto teicienu "mēs esam tas, ko mēs ēdam" (you are what you eat). Šis apgalvojums ilustrē veselīga uztura nozīmi. Jo vairāk vērtīgu uzturvielu un vitamīnu mēs uzņemam, jo labāk mēs jūtamies. Taču regulāra maltīšu gatavošana ne tikai aizņem daudz laika, bet arī prasa izdomu, lai katru dienu nebūtu jāpārtiek no kartupeļiem ar biezpienu vien. Lai atrastu savam ēstgatavošanas prasmju līmenim atbilstošas receptes, kas iekļautu visas vajadzīgās uzturvielas, laba izvēle ir lietotne YAZIO Calorie Counter. Lietotne ļauj sekot līdzi, vai ikdienā tiek uzņemts pietiekami daudz ēdiena un uzturvielu, izvēloties sev piemērotu diētas plānu un izmantojot piedāvātās receptes. Katru dienu veltot nedaudz vairāk laika kvalitatīvas maltītes pagatavošanai vai garākai pastaigai svaigā gaisā, ilgtermiņā ļaus justies enerģiskāk pat rudens drūmajās dienās," novēl eksperts.