Jaunzeme nav ļāvusi atstādināt vai rotēt fiktīvu krimināllietu sākušos VID darbiniekus, vēsta laikraksts

Podiņš esot Jaunzemei norādījis, ka nepamatoti sākts kriminālprocess pret vienu no lielākajiem nodokļu maksātājiem, bet nekāda Jaunzemes rīcība nav sekojusi. Arī kad ticis saņemts prokurora iesniegums, nekāda Jaunzemes reakcija nesekoja.

Podiņš intervijā stāsta, ka 13.jūlijā viņš un viņa vietniece tika uzaicināti pie Jaunzemes atskaitīties par šo situāciju. Podiņš esot norādījis uz situācijas nopietnību, atgādinot, ka jau iepriekš ir bijis līdzīgs gadījums, un lūdzis abas personas - Grundmani un Štālbergu - uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku atstādināt no darba pienākumu pildīšanas. Savukārt Jaunzeme esot pateikusi, ka par iekšējo noteikumu pārkāpšanu neviena persona atstādināta netiks. Tāpat Podiņš min, ka viņš esot vēlreiz norādījis, ka iepriekš jau ir bijis līdzīgs gadījums, kam sekoja plašas rotācijas, un lūdzis abas personas rotēt, uz to arī saņemot negatīvu atbildi no Jaunzemes.