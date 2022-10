Lauksaimnieki parūpējušies, lai maize un makaroni dārgāki nekļūtu

“Augstās cenas iemesls bija karadarbība starp divām no lielākajām graudu audzētājvalstīm. Pašlaik graudu cena ir kritusies par aptuveni 100 eiro/t. Viens no iemesliem ir tas, ka Krievija šobrīd savus graudus realizē par zemāku cenu, nekā to var Eiropas tirgus. Pieprasījums pēc rapša tirgū ir samazinājies, līdz ar to rapša cena krītas. Divi galvenie iemesli tam ir fakts, ka rapša eļļu mazākos apjomos pievieno biodīzelim, vienlaikus palmu eļļas tirgus ir kļuvis pieejamāks, kas palielina konkurenci un veicina rapša cenu lejupslīdi,” skaidro SIA “Linas Agro” graudu iepirkumu direktors Vidis Armalis.