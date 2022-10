Arvien vairāk izskatās, ka koalīcijā "Progresīvo" nebūs, uzsver eksperts

Trīs vai četras partijas, tātad "Jaunā vienotība" (JV), NA un AS ar vai bez "Progresīvajiem" - tas ir tas perimetrs, kurā notiek darbošanās, jo vēl nav tādas krīzes situācijas, lai domātu par nopietniem kompromisiem un pārkāptu partiju jau iezīmētās "sarkanās līnijas", pauda politologs.

Vaicāts, vai situāciju, kurā JV atsakās no NA vai AS ņemšanas koalīcijā, viņš uzskata par iespējamu, Rajevskis norādīja, ka viņš neredz, ar ko JV šo potenciālo partneri varētu aizstāt. Ideoloģiski tuvākā partija būtu Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), ar kuru JV jau ir kopīgi veidojusi valdību, taču JV premjera amata kandidāts Krišjānis Kariņš ir pietiekami asi izteicies par ZZS virzīto Ministru prezidenta amata kandidātu Aivaru Lembergu ("Latvijai un Ventspilij"), tāpēc atkāpšanās no šiem vārdiem būtu ļoti "interesanta", sacīja politologs.