Bez digitāliem palīgrīkiem lauku mēslošana vairs nebūs iespējama

Tirgū ir minerālmēsli no Eiropas, kā arī no ražotājiem ārpus Eiropas Savienības, bet jautājums ir par to cenu un pieejamību konkrētā brīdī. Ieteikums noteikti būtu neatlikt iegādi uz pēdējo brīdi, jo februārī un martā minerālmēslus vajadzēs visiem. Kāda būs situācija ar loģistiku, kas notiks ar gāzes cenām? Prognozes liecina par nopietnu ziemu, līdz ar to pagaidām nav indikāciju, kas vedinātu gaidīt strauju cenu kritumu.